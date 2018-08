Wuxi op bezoek 30 augustus 2018

Het stadsbestuur van Wuxi (spreek uit: Woesji, nvdr) -een stad van 6,5 miljoen inwoners vlakbij Shanghai in China- bracht zopas een bezoek aan Leuven. Leuven ondertekende eerder al een intentieverklaring met de stad en ging er zelf ook al op missie. "Toen werden er een aantal overeenkomsten met Leuvense bedrijven gesloten", zegt schepen Mohamed Ridouani. "Ondertussen heeft Wuxi een nieuwe burgemeester die graag zelf Leuven als partnerstad wilde bezoeken en zijn vertrouwen in de samenwerking wilde benadrukken. Onze sterktes - onderwijs en ecologie - lopen gelijk met de uitdagingen van Wuxi. Bovendien hebben we allebei de ambitie om een slimme stad te worden en digitale toepassingen en big data verder te ontwikkelen." (BMK)