Woudlucht organiseert acties voor aanleg verkeerspark 01 juni 2018

02u57 0

Op de schooldomeinen van Campus Woudlucht aan de Prosperdreef in Heverlee komt een nieuw verkeers- en fietspark. In dit park zullen zowel de fietsvaardigheden als de verkeerskennis van de jeugd getest worden. Een primeur in België. Het park zal toegankelijk zijn voor alle kinderen uit de Dijlevallei en daarbuiten. Met de opbrengst van diverse acties zullen ze voorzien in onder meer fietsmateriaal en de inkleding van het park. Voordien werd met de opbrengst van de kalenderverkoop van de vijfde editie van de Dijlekalender het multifunctionele sportveld afgewerkt. Toen sprong topfotograaf Koen De Langhe in de bres om de mooiste plekjes uit de Dijlevallei vast te leggen. Meer details op www.steunwoudlucht.be.





(SVDL)