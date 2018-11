Workshops archeologie in Radiohuis Bart Mertens

26 november 2018

17u10 0 Leuven In het Radiohuis in Leuven konden zopas de archeologen van de toekomst zich helemaal uitleven tijdens de Dag van de Wetenschap. Archeologen en egyptologen namen de jeugd mee op een reis naar onze geschiedenis.

“Kinderen mochten echte archeologische vondsten uit verschillende periodes bestuderen en leerden zo de mensen die deze sporen achterlieten in het landschap beter kennen”, aldus de archeologen van de KU Leuven. “De natuurwetenschappelijke methoden die de archeologen bij hun onderzoek gebruiken kwamen eveneens uitgebreid aan bod. Andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld 3D-technologie, worden in de archeologie ingezet om Egyptische monumenten terug tevoorschijn te toveren. Samen met egyptologen ontdekten de kinderen de beroemde Sfinx van Giza en de grafkamer van Djehoetihotep in virtual reality. De deelnemers aan de workshop kregen ook hun naam in digitale hiërogliefen mee naar huis.”