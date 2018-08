Woonzorgcentrum Dijlehof zet in op meer bewegen 14 augustus 2018

02u31 0 Leuven De huisartsen verbonden aan Woonzorgcentrum Dijlehof ontvangen nog deze zomer een 'bewegingsvoorschriftenboekje'. Hiermee vraagt Dijlehof aan de artsen aandacht voor een bewust en kritisch voorschriftengedrag en om hun patiënten te stimuleren tot meer beweging.

"We geloven dat het persoonlijk welbevinden van de bewoners aanzienlijk kan verbeteren door actief te blijven en door zoveel als mogelijk te blijven bewegen. Beweging zorgt ook voor ontmoetingen. En ook dat is mooi meegenomen", zegt Karin Vandoorne, beleidsmedewerker in WZC Dijlehof.





Om bewoners nog meer in actie en in beweging te krijgen, schakelt men in Dijlehof recent de huisartsen mee in. Zij hebben een vertrouwensband met de bewoner en spelen daarom een niet te onderschatten rol in het bewegingsproject. Proactief inzetten op beweging zit bij Dijlehof al langer in de lift.





Ook het fietsproject werd zopas uitgebreid. Naast fietsen in de kinéruimte kunnen bewoners nu met aangepaste fietsen een tochtje buitenshuis ondernemen. De Riksja staat dankzij elf opgeleide 'Riksja-piloten' klaar voor een rondrit in de binnenstad. Op de duofiets trapt de bewoner zelf mee.





