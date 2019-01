Woning Puttebroekstraat tijdelijk onbewoonbaar na brand in garage ADPW

07 januari 2019

18u18 0

De brand in de Puttebroekstraat in Wilsele-Putkapel van vanmiddag is voornamelijk beperkt gebleven tot de garage. Daar was heel wat brand-en waterschade, maar de Leuvense brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder in de woning verspreidde. Die woning liep wel heel wat rookschade op, waardoor ze de komende dagen onbewoonbaar zal zijn. Op termijn kunnen de bewoners weer gewoon hun woning in. Bij de brand vielen geen gewonden. Eén van de bewoners merkte de brand op en kon de brandweer op tijd alarmeren. Alles wijst op een accidentele brand die ontstond in de garage. Hoe de brand precies is kunnen ontstaan, is nog niet geweten. De Puttebroekstraat werd tijdens de bluswerken gedeeltelijk afgesloten door de Leuvense politie.