Woning onbewoonbaar na brand in Vlamingenstraat

12 december 2018

10u27 0

In de Vlamingenstraat in Leuven heeft deze ochtend een uitslaande woningbrand plaatsgevonden. Dat gebeurde nadat er een kaars in de zetel was gevallen. De zetel begon te branden. Het vuur verspreidde zich razendsnel, maar de twee bewoners konden de woning nog snel verlaten. De spullen op de eerste verdieping bleven zowat allemaal in de brand, terwijl de tweede verdieping gevrijwaard bleef. De rijwoning werd onbewoonbaar verklaard. Het aanpalende pand liep redelijk wat rookschade op, maar blijft bewoonbaar. De twee bewoners van het door brand getroffen pand werden voor alle veiligheid naar het ziekenhuis overgebracht.