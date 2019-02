Woning doorzocht KAR

24 februari 2019

10u04 0

In de Philipslaan in Heverlee hebben onbekenden zaterdag ingebroken. De indringers forceerden een raam aan de zijkant van de woning om via die weg binnen te raken. De hele woning werd doorzocht. De inhoud van kasten en schuiven lag verspreid over de vloer. Het is niet bekend wat er juist werd gestolen. Er werd een proces-verbaal opgemaakt.