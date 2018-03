Wonen prioriteit volgens onderzoek PVDA 29 maart 2018

02u40 0

De Leuvense afdeling van PVDA ging van september tot januari de straten op om Leuvenaars te bevragen over de prioriteiten voor de toekomst. De partij sprak in totaal 2.100 bewoners en deed daarmee de grootste bevraging in de stad. "We gingen naar de Leuvenaar met de vraag 'Wat als jij burgemeester was?' en kregen heel wat input van de mensen", zegt kandidaat-burgemeester Line De Witte. "De thema's wonen en armoede steken er met kop en schouders bovenuit, gevolgd door ecologie, zorg en mobiliteit. Heel wat Leuvenaars vinden dat leegstand aanpakken ten voordele van de meest kwetsbare mensen het belangrijkste punt is om betaalbaar wonen mogelijk te maken in Leuven. De stad zou projectontwikkelaars moeten verplichten om in de eerste plaats te investeren in de bouw van betaalbare en sociale woningen. Een ander voorstel is het opleggen van maximumhuurprijzen zoals in Nederland al bestaat. Eveneens opvallend: bijna de helft van de bevraagde Leuvenaars wil gratis openbaar vervoer in de stad." (BMK)





Meer over politiek

samenleving

verkiezingen