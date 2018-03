Woestijnbuizerd op bezoek in Provinciedomein 21 maart 2018

02u29 0 Leuven In het Provinciedomein in Kessel-Lo is een bijzondere gast opgedoken. Het ging zowaar om een woestijnbuizerd met een vleugelwijdte van 80 centimeter. Het gaat om een roofvogel die ontsnapte bij valkenier Cor Berben uit Linden.

In de vrije natuur leeft de woestijnbuizerd in het zuidwesten van de Verenigde Staten tot Chili en Argentinië. Het werd bijgevolg al snel duidelijk dat de roofvogel in het Provinciedomein in Kessel-Lo ontsnapt was bij een valkenier. Dat vermoeden werd bevestigd door de groene koord aan de poot van de roofvogel. Uiteindelijk bleek de woestijnbuizerd eigendom van valkenier Cor Berben uit Linden. Hij vergat een poortje van een kooi te sluiten waardoor de woestijnbuizerd de wijde wereld ging verkennen en terecht kwam in de omgeving van het Provinciedomein.





Sinds zondagavond is Cor op zoek naar zijn vogel, echter zonder succes. "Een woestijnbuizerd kan gemakkelijk overleven bij dit weer. Ook voedsel vinden, zal geen probleem zijn", klinkt het. "We zijn al twee dagen aan het zoeken maar voorlopig konden we hem niet vinden. Ondertussen heb ik wel een plan bedacht. Ik ga een stukje duif aan de loer binden en daar vervolgens mee zwaaien om de roofvogel te lokken. Aangezien een woestijnbuizerd een enorm scherp zicht heeft, zou dat wel eens kunnen lukken." Mensen die de woestijnbuizerd opmerken, kunnen contact opnemen met de valkenier op het nummer 0494/89.96.96. Nog dit: de buizerd is totaal ongevaarlijk voor de mens maar kleine huisdieren kunnen wel aangevallen worden door de roofvogel. (BMK)