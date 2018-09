Witte fiets herdenkt Victor Lienard (81) 07 september 2018

Critical Mass Leuven plaatste gisterenavond een witte fiets onder de brug van de E314 aan de Ferdinand Perdieusstraat in Wilsele. De organisatie deed dat om fietser Victor Lienard te herdenken. Met een zogenaamde 'ghost bike' of witte fiets willen ze wijzen op het feit dat er op die locatie een zwakke weggebruiker om het leven kwam. Victor Lienard overleed op 5 augustus op 81-jarige leeftijd na een ongeval. "Geen toespraken, geen fietsbellen en geen muziek. De mensen mochten natuurlijk wel een kaars of een bloemetje meebrengen ter herinnering van Victor. We plaatsten de witte fiets uiteraard in overleg met de familie . Zij konden het erg waarderen", klinkt het. (BMK)