Wintertijd wordt weer toeristische topper Opvallend meer buitenlandse bezoekers in Leuven tijdens event Bart Mertens

08 november 2018

16u57 0 Leuven Een maand lang wordt Leuven ondergedompeld in de kerstsfeer tijdens Wintertijd. Tussen 5 december en 5 januari staan er heel wat winteractiviteiten op het programma die Leuven meer dan de moeite maken om te bezoeken. Dat blijkt ook uit de cijfers. “In 2010 ging het nog om zo’n 18.000 overnachtingen. Vorig jaar stond de teller al op zo’n 43.000”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

In 2010 was Wintertijd nog een nobele onbekende nieuwkomer in Leuven maar ondertussen is het winterfestival uitgegroeid tot een vaste waarde. Ook dit jaar biedt Wintertijd –van 5 december tot 5 januari- een brede waaier aan activiteiten aan. Schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V) maakte gisteren de hoogtepunten van het programma bekend. “De grote aandachtstrekker blijft uiteraard de Leuvense Kerstmarkt die bekend staat als één van de gezelligste in Europa”, klinkt het. “Maar Wintertijd heeft nog veel meer te bieden. Zo hebben we opnieuw de prachtige Wintertuin op de Grote Markt. Verder toont ‘Skullmapping’ enkele mooie 3D-realisaties. Het kunstenaarscollectief van Antoon Verbeeck en Filip Sterckx bestaat tien jaar en toont 3D-voorstellingen in het stadhuis, in de Eikstraat en in Gallery Invasion in de Naamsestraat. Daar komen zelfs schilderijen tot leven. Ook opmerkelijk: op de muur van museum M zal een gorilla naar boven klimmen.”

Foodtruck Fiesta

Hoewel de organisatie in grote lijnen trouw blijft aan het succesconcept worden er ook enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo verschuift de Foodtruck Fiesta op de Bruul naar het laatste weekend van december. “In dat weekend was het aanbod nog beperkt”, legt schepen Vansina de aanpassing uit. “Het klopt evenwel dat we trouw blijven aan de toppers tijdens Wintertijd. Op 8 december kleden de mannen van ’70 bijvoorbeeld het Groot Begijnhof feeëriek aan met kaarslicht, begeleid door beiaard- en koormuziek. Dit wordt hoe langer hoe meer een topper tijdens Wintertijd en trekt heel wat bezoekers naar ons Unesco-werelderfgoed.”

Op 9 jaar tijd verdubbelde het aantal overnachtingen in december Schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V)

Over bezoekers gesproken…Wintertijd lokt jaar na jaar meer toeristen naar Leuven, uit binnen- en buitenland. “We promoten Leuven als interessante bestemming voor een citytrip met Wintertijd als topevent”, aldus schepen Vansina. “In het verleden was de winter een moeilijke periode voor het toerisme in Leuven maar die tijd ligt achter ons. Toen we in 2010 begonnen met Wintertijd bedroeg het aantal overnachtingen in december nog 18.018. In 2015 klokten we al af op 33.153 en vorig jaar kozen 43.104 toeristen ervoor om te overnachten in Leuven tijdens de maand december. Op 9 jaar tijd naar een verdubbeling…dat kan al tellen. Ik stel ook met plezier vast dat er steeds meer mensen uit het buitenland kiezen voor een bezoek aan Leuven. Dat is onder meer te danken aan onze online campagne in Wallonië, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje.”