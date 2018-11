Wintertijd volop in opbouw Bart Mertens

26 november 2018

17u25 0 Leuven Een maand lang wordt Leuven ondergedompeld in de kerstsfeer tijdens Wintertijd. Tussen 5 december en 5 januari staan er heel wat winteractiviteiten op het programma die Leuven meer dan de moeite maken voor een sfeervol bezoek.

Sinds 2010 is Wintertijd een vaste waarde in Leuven. Ook dit jaar biedt Wintertijd –van 5 december tot 5 januari- een brede waaier aan activiteiten aan. Schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V) stelt tevreden vast dat de opbouw naar wens verloopt en kijkt nu al uit naar de hoogtepunten van het Leuvense winterfestival. “De prachtige Wintertuin op de Grote Markt mag zeker een hoogtepunt worden genoemd. Verder toont ‘Skullmapping’ mooie 3D-realisaties. Het kunstenaarscollectief van Antoon Verbeeck en Filip Sterckx bestaat tien jaar en toont 3D-voorstellingen in het stadhuis, in de Eikstraat en in Gallery Invasion in de Naamsestraat. Daar komen zelfs schilderijen tot leven komen. Ik ben ook benieuwd naar de grilla die op de muur van museum M zal klimmen. Verder is ook feeëriek verlichte Groot Begijnhof altijd een publiekstrekker.