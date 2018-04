Winnaars eerste Toerisme Awards Vlaams-Brabant krijgen hun trofeeën 04 april 2018

02u26 0

Toerisme Vlaams-Brabant reikte voor het eerst de Toerisme Awards uit. Dat gebeurde op een gala-avond in het Koloniënpaleis in Tervuren. Cath Luyten nam de presentatie voor zich. Het muzikale deel werd verzorgd door de beginnende groep Feliz uit Scherpenheuvel-Zichem. De prijzen gingen naar projecten die fungeren als streekmotor voor het toerisme in onze provincie. Er werden vijf awards uitgereikt. Een onafhankelijke jury screende 110 inzendingen. De winnaars die met de Toerisme Award 2018 naar huis gaan zijn: B&B De Meren in Langdorp in de categorie 'Logies met streekidentiteit', Ontmoet de Demer in de categorie 'Toeristisch product', 't Silsomhof in Erps-Kwerps in de categorie 'Iedereen Toerist', Herisemmolen in Alsemberg in de categorie 'Erfgoed'. Het publiek stemde tenslotte massaal, om en bij de tienduizend keer.





34% van de stemmen ging naar het Wandelnetwerk Getevallei dat de overwinning in de categorie 'Publieksprijs' binnenhaalde.





(SVDL)