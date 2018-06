Winkelruimtes steeds groter 21 juni 2018

02u43 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant maakte zopas nieuwe cijfers bekend over de detailhandel in de provincie. Het aantal commerciële handelspanden in Vlaams-Brabant bleef de afgelopen tien jaar ongeveer stabiel.

In 2008 waren er iets meer dan 17.000 winkels en tien jaar later wordt er afgeklokt op 16.500 winkels. De totaal beschikbare winkelvloeroppervlakte daarentegen is gestegen met meer dan 300.000m² waardoor er nu net iets minder dan 1.900.000m² is in de provincie. Of met andere woorden: de gemiddelde oppervlakte per handelspand is gestegen. Qua leegstand kan Vlaams-Brabant relatief mooie cijfers voorleggen. In Vlaams-Brabant staan procentueel het minste vierkante meters winkelvloeroppervlakte leeg. Meer concreet gaat het om 8,8 % en dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde van 11,7 %. Gedeputeerde Marc Florquin: "Met het cijfermateriaal hebben de lokale besturen de geschikte instrumenten in handen om een handelskernversterkend beleid uit te tekenen. Bovendien ondersteunen we hen ook financieel met ons subsidiereglement handelskernversterking. De rode draad in ons beleid is immers die handelskernversterking."





Meer info: www.provincies.incijfers.be. (BMK)