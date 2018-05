Winkeldieven lopen tegen de lamp 11 mei 2018

02u28 0

In de Inno in Leuven werd woensdagnamiddag een winkeldief betrapt. Hij probeerde nog te vluchten, maar dat was buiten de bewakingsagent gerekend die hem bij de kraag vatte. De 49-jarige man uit Elsene had parfum uit de winkel gestolen. De politie werd erbij gehaald en stelde een proces-verbaal op.





Een 40-jarige man uit Brussel probeerde dan weer zijn slag te slaan in de Aldi in Korbeek-Lo. Hij had zijn zinnen gezet op een fles champagne, die hij verborg onder zijn kledij. Toen hij door een medewerker van de winkel aangesproken werd, zette hij het op een lopen. Twee personeelsleden van de Aldi konden hem twee straten verder inhalen en hielden hem tegen tot de politie ter plaatse kwam. De man werd meegenomen naar het commissariaat en er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)