Winkeldieven lopen tegen de lamp 23 mei 2018

Op zaterdag werden er in totaal vier verdachten van winkeldiefstal betrapt in Leuven en in Bertem. Op de terreinen van Ecowerf aan de Aarschotsesteenweg in Leuven waren zaterdag rond 17 uur twee mannen goederen uit de containers aan het verzamelen. Ze hadden het vooral gemunt op bestek en elektronica.





Het tweetal, Oekraïners van 50 en 39 jaar met een Portugese verblijfstitel, zal in juli voor de rechter in Leuven moeten verschijnen. Rond hetzelfde uur op zaterdag betrapten de winkelbediendes van warenhuis Aldi in Bertem twee mannen die werkmateriaal wilden stelen. Een verdachte werd gevat, de andere werd kort daarna opgespoord. Het gaat om Russen van 31 jaar en 29 jaar zonder verblijfplaats in België. Ook zij moeten in juli voor de rechter in Leuven verschijnen.





(ADPW)