Winkeldieven betrapt 16 augustus 2018

02u32 0

De politie kon dinsdagnamiddag op de Kolonel Begaultlaan in Wilsele twee mannen uit de buurt van Luik oppakken die verdacht worden van een hele reeks winkeldiefstallen. Het duo was in de winkel Dreamland een winkelkar aan het volladen met onder meer spelconsoles. Omdat het personeel gewaarschuwd was alert te zijn wegens eerdere diefstallen in winkels van hun keten in de ruime regio door personen die voldeden aan de beschrijving van het duo, werd de politie gealarmeerd en werden de verdachten goed in de gaten gehouden. Toen de twee dit doorhadden, gingen ze ervandoor zonder iets mee te nemen. Even verder werd hun voertuig klemgereden door verschillende politiepatrouilles. Op hun auto stonden valse nummerplaten. De mannen werden overgebracht naar het commissariaat. Hun auto werd in opdracht van het parket in beslag genomen en getakeld. Het parket stelde een onderzoeksrechter aan.





(ADPW)