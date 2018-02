Winkeldievegge gevat 09 februari 2018

02u43 6

Een vrouw uit Heverlee werd woensdagnamiddag betrapt op winkeldiefstal in kringloopwinkel 't Spit in de IJzerenmolenstraat in Heverlee. De vrouw nam een trui uit de rekken en stak die weg in een tas. Ze werd betrapt door een winkelverantwoordelijke. De verdachte werd overgebracht naar het politiecommissariaat. (ADPW)