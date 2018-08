Winkeldiefstal 22 augustus 2018

De winkeldetective van de Colruyt in de Lombaardenstraat in Leuven betrapte een man op een winkeldiefstal. Hij zag hoe de man vier flessen wodka en vier rollen vuilniszakken in zijn kar laadde maar ze later verstopte in zijn rugzak. Hij rekende slechts enkele kleinere goederen af aan de kassa. De detective hield de man tegen, maar die verzette zich. Hij duwde de detective en andere personeelsleden uit de weg en wilde een vuistslag uitdelen. Ook tegen de opgeroepen politie gedroeg hij zich weerspannig. De 44-jarige uit Leuven is gekend als veelpleger. Hij werd onmiddellijk gedagvaard. In september moet hij voor de rechter komen op verdenking van winkeldiefstal met geweld en weerspannigheid. (ADPW)