Winkeldief op heterdaad betrapt 28 maart 2018

Een winkeldetective van het Fnac-filiaal in de Bondgenotenlaan in Leuven heeft maandag een dief betrapt. De 28-Brusselaar stak verschillende cadeaukaarten in een zak en liep de winkel uit. Twee detectives konden de man staande houden op straat. De dief had voor 500 euro aan cadeaukaarten mee gerist. De twintiger bekende de diefstal meteen. Het parket dagvaardde de man onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij moet in juni voor de rechter verschijnen. (KAR)