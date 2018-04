Winkeldief op heterdaad betrapt in Fnac 28 april 2018

02u25 0

Een 28-jarige man uit Anderlecht is donderdagmiddag betrapt op het stelen van betaalkaarten uit warenhuis Fnac aan de Bondgenotenlaan in Leuven. De man was al gekend voor een winkeldiefstal in dezelfde winkel.





De twintiger nam de betaalkaarten uit de rekken en verstopte ze onder zijn kleding. Toen hij de winkel wou verlaten, hield de bewakingsagent hem tegen. De betaalkaarten hadden een totale waarde van 606 euro. Ze konden teruggenomen worden door de winkel.





De man zal zich in juni moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Leuven.





(ADPW)