Winkeldief loopt tegen de lamp 25 augustus 2018

In de Inno in Leuven is donderdag een winkeldief betrapt. De 20-jarige Leuvenaar verwijderde de beveiliging van twee T-shirts uit de winkel,trok ze over elkaar aan en probeerde op die manier ongemerkt te vertrekken. Een winkeldetective hield hem echter de hele tijd in het oog en kon de jongeman tegenhouden toen hij de winkel wou verlaten. De politie werd verwittigd en er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)