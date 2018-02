Winkeldief gevat 16 februari 2018

Een 19-jarige man uit Lubbeek is dinsdagnamiddag om 16 uur betrapt op een winkeldiefstal in warenhuis Inno in de Diestsestraat in Leuven.





De man had een sleutelhanger gestolen en passeerde de kassa zonder te betalen, maar werd betrapt door de bewakingsagent. De verdachte werd overgebracht naar het politiecommissariaat voor verdere afhandeling. (ADPW)