Winkeldief betrapt

De winkeldetective in het Leuvense Colruyt-filiaal heeft donderdag een 51-jarige man betrapt op het stelen van een fles alcohol. De man, die illegaal in het land verblijft, werd opgepakt en het parket dagvaardde hem meteen voor de feiten. Hij moet zich binnen de maand verantwoorden voor de correctionele rechter in Leuven.