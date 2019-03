Winkeldief betrapt met ring en parfum ADPW

11 maart 2019

Een 45-jarige man uit Leuven moet begin april voor de rechter verschijnen, omdat hij afgelopen zaterdag werd betrapt tijdens een winkeldiefstal in warenhuis Inno. De winkeldetective had gezien dat de man een ring en verschillende flesjes parfum onder zijn kleding verborg. Hij hield de man tegen toen die de winkel verliet. De verdachte verzette zich en er ontstond een vechtpartij tussen de verdachte en de detective op straat voor de winkel. De detective kon de man uiteindelijk overmeesteren. De politie ontdekte dat de man een ring van 15 euro en drie flesjes parfum ter waarde van 223 euro had gestolen.