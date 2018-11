Winefair verhuist naar Hal 5 Stefan Frissen: “Nieuwe locatie sluit perfect aan bij ons concept” Bart Mertens

23 november 2018

18u45 0 Leuven Het bekende wijnfestival Winefair neemt dit weekend haar intrek in Hal 5 in Kessel-Lo. Een opmerkelijke zet want de populaire wijnbeurs was een vaste waarde in de Brabanthal. “De nieuwe locatie sluit perfect aan bij ons concept. Het gaat niet enkel over wijn maar ook over ‘food’. We willen de mensen een bredere beleving bieden”, zegt organisator Stefan Frissen.

Eerst even de geschiedenis. Winefair mag in Leuven en omstreken dan wel een bekend event zijn dat levensgenieters graag op hun kalender aankruisen maar de oorsprong van Winefair is te vinden in het verre Limburg. Organisator Stefan Frissen kwam in 2012 letterlijk tijdens het drinken van een goede fles wijn met al even goede vriend tot het idee dat Limburg geen georganiseerde wijnbeurs in de aanbieding had. Een jaar later was dat wel het geval: het concept Winefair was geboren. Niet zomaar een beurs waar je wijn kon kopen maar een beurs waar mensen komen genieten, onder meer van wijn. Na Lanaken volgde twee jaar later ook Leuven, overigens met veel succes want Winefair lokte jaarlijks enkele duizenden bezoekers naar de Brabanthal. Aan dat verhaal komt nu een einde in die zin dat Winefair dit jaar verhuist naar Hal 5 in Kessel-lo. Kenners omschrijven die oude hal van de spoorwegen wel eens al één van de meest hippe locaties van Leuven.

“We hebben mooie jaren beleefd in de Brabanthal maar dit weekend vinden we inderdaad onderdak in Hal 5”, vertelt organisator Stefan Frissen. “Hal 5 past perfect bij ons concept. Voor onze vijfde editie in Leuven lanceren we een nieuwe ‘look&feel’. Het gaat niet enkel om wijn maar ook om food. We willen onze bezoekers laten genieten van lekkere combinaties met kaas, charcuterie en zelfs oesters. Foodbars vullen het rijkelijke aanbod van wijn mooi aan. Winefair is synoniem met van het leven genieten. Hal 5 is de ideale plek om dat te doen.”

Rue du Champagne

Winefair is na vijf jaar aan een jubileum toe en dat wordt in de verf gezet door tal van mooie aanbiedingen voor de bezoekers. Er zijn ook bijzondere activiteiten zoals de ‘Wine After Work’ van vrijdagavond. Ook leuk en lekker: Rue du Champagne in samenwerking met Champagne@Leuven. “Het vroegere champagnefestival wordt opgenomen in het programma van Winefair. Liefst negen champagnevoeren zullen hun lekkerste creaties aan het publiek voorstellen”, aldus de organisatie.

Winefair: van vrijdag 23 tot en met zondag 25 november in Hal 5 langs de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Op zaterdag en zondag is het wijnfestival geopend van 14 tot 20 uur. Een ticket kost 4 euro. De nocturne van vrijdagavond is al uitverkocht. Meer info: www.winefair.be