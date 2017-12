Windekind houdt tweedehandsbeurs voor Music for Life 02u44 5 Foto Vertommen

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) Windekind ondersteunt kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met een lichamelijke, (neuro-)motorische beperking en hun gezin. Een tweedehandsbeurs voor speelgoed en kinderkleding, kinderanimatie en een optreden van The Gloves stonden op het programma. Tevens werd ook een presentatie gedaan van de fondsen ingezameld door één van de ouders. Barry McAlpine, vader van Finlay (16) uit Tervuren, die reeds 10 jaar gebruik maakt van de ondersteuning van het MFC, liep op 15 oktober de marathon in Amsterdam. Zijn actie leverde een sponsoring van 8.073 euro op en een bijkomende donatie van 1.000 euro door Families of BSB, het oudercomité van de Britse School in Tervuren. Met de ingezamelde fondsen plant het MFC de aankoop van een tovertafel, een interactief systeem dat spelen toegankelijk maakt voor mensen met een beperking.





(ADPW)