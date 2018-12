Win een winkel Bart Mertens

02 december 2018

17u00 0 Leuven De Leuvense winkels openen elke zondag in december de deuren. Dat heeft handelaarsorganisatie Liefst Leuven zopas bekend gemaakt.

“En we maken het extra gezellig want elk weekend zingen en spelen Leuvense koren, fanfares en bands van LUCA School of Arts kerstmuziek in de straten. Dit allemaal ten voordele van het goede doel. Alle gulle giften van de passanten worden integraal geschonken aan de Minder Mobielen Centrale Leuven in het kader van De Warmste Week. Shoppen in Leuven tijdens de maand december kan je trouwens een leuk cadeau opleveren want je maakt kans om een winkel te winnen. Of beter gezegd: een etalage vol cadeaubons en geschenken. De totale prijzenpot bedraagt meer dan 4.500 euro. Je kan de winkels ook bewonderen in de stad. Er werden immers zes vitrines van leegstaande panden bestickerd met schitterende kerstetalages vol geschenken die je kan winnen”, aldus Tine Vandeweerd van Liefst Leuven.