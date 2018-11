Win een gratis kot ’t Archief viert 10-jarig bestaan met straf cadeau ter waarde van 5.000 euro Bart Mertens

06 november 2018

19u05 29 Leuven Café ’t Archief in de Zeelstraat bestaat 10 jaar en viert dat op een bijzondere manier. Een van de klanten kan een gratis kot winnen voor een volledig academiejaar. Dat is één van de vele prijzen die cafébaas Igor Van Driessche uitdeelt vanaf het tweede semester. “Ik wil zo de vele vaste klanten bedanken voor al die leuke feestjes.”

Café ’t Archief is een begrip in het Leuvense studentenmilieu. Al ruim tien jaar is het café in de Zeelstraat, een zijstraat van de Oude Markt, een ‘hotspot’ voor studenten die al eens graag een feestje bouwen. Cafébaas Igor Van Driessche is dan ook niet verlegen om een stunt meer of minder. Nu café ’t Archief zijn tiende verjaardag nadert, kan Van Driessche het uiteraard niet laten om nog eens bijzonder straf uit de hoek te komen.

Vaste klanten

“In al die jaren heb ik zoveel fijne mensen leren kennen in het studentenmilieu”, zegt Igor Van Driessche. “We konden al die tijd rekenen op heel wat vaste klanten die enorm plezante feestjes hebben gebouwd in ‘t Archief. Ik denk we de voorbije tien jaar wel een bepaalde status hebben bereikt als studentencafé. Dat is onder meer te danken aan de studentenkringen en de -clubs die altijd de weg hebben gevonden naar ’t Archief. Ik denk bijvoorbeeld aan studentenclubs StEIL, Docentica en SocA die hier kind aan huis zijn. Wel, nu is het tijd om eens iets terug te doen voor al die mooie avonden die in ’t Archief mochten beleven.”

Het gratis kot is tegenover ‘t Archief Igor Van Driessche, cafébaas ‘t Archief

Van Driessche ziet het meteen groots en wil vanaf het tweede semester een jaar lang prijzen uitdelen aan de studenten. De hoofdprijs? Een gratis kot voor een heel academiejaar. “Dat is inderdaad een hoofdprijs die kan tellen”, aldus Igor Van Driessche. “Ik schat dat het gratis kot een waarde heeft van minstens 5.000 euro. Wie kans wil maken, moet café ’t Archief goed in het oog houden vanaf februari 2019. Bijkomend voordeel voor de winnaar: het kot is gelegen tegenover ‘t Archief. Verder zijn er nog veel meer prijzen voor de studenten. Gratis drank uiteraard, maar ook gratis festivaltickets, zélfs van Tomorrowland. Verder delen we citytrips en nog heel wat andere leuke prijzen uit. Kortom, het wordt een feestelijk jaar om onze tiende verjaardag extra in de verf te zetten. Het is dankzij de studenten dat café ’t Archief groot is geworden en dan vind ik het mijn plicht om ze daar gepast voor te bedanken.”