Wim Merckx (47) overleden 10 april 2018

02u47 0 Leuven Leuvenaar Wim Merckx is zondagnacht overleden op 47-jarige leeftijd. Twee jaar geleden werd bij Wim een tumor in zijn hoofd vastgesteld. Ondanks die zware diagnose hield hij er altijd de moed in en bleef hij in de mate van het mogelijke strijden voor elke goede zaak die zijn pad kruiste.

Zo streed Wim onder meer voor Parkveld maar ook vele andere dossiers raakten hem. Van de Voedselteams tot 11.11.11 en SPIT... Wim Merckx was altijd bereid om de strijd te voeren. Stadslandbouw in Leuven was een ander thema dat Wim beroerde. Naar aanleiding van het televisieprogramma 'Gevoel voor tumor' deelde hij op zijn Facebook-pagina in maart nog dat hij het ziekenhuis had verlaten.





"Ik ga voor de eerste keer solo met een eigen blog www.kopakker.org. Kanker brengt je naar de kern van je leven, het heeft positieve en negatieve effecten", schreef Wim.





De dood van Wim raakt zijn vele vrienden diep. "Je ging al je hele leven in verzet. Mijn onovertroffen verzetsheld. Het zal een hele lange tijd duren voor ik je überhaupt kan missen", reageert zijn beste vriend David Dessers. Wim Merckx laat een echtgenote en drie kinderen achter.





De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 13 april om 13 uur in de aula van crematorium Hofheide in de Jennekensstraat 5 in Nieuwrode. (BMK)