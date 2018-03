Wilsele Gloeit uitgesteld wegens slechte luchtkwaliteit 05 maart 2018

02u42 0 Leuven Dorpscomité 3012WD stelt de activiteit 'Wilsele Gloeit', gepland voor komende zaterdagavond, uit. Aanleiding zijn de hoge concentraties fijnstof in de lucht.

De bedoeling was om in het Hagelandpark een "hartverwarmende openluchtactiviteit" te organiseren rond enkele vuurkorven. Maar dat gaat voorlopig dus niet door. Het comité reageert met dat uitstel op de oproep van de Vlaamse Milieumaatschappij, die gevraagd had om geen hout te verbranden omdat de luchtkwaliteit momenteel slecht is. Metingen van vrijwilligers in het kader van het project LeuvenAir bevestigen dat laatste ook. In de regio worden waarden gemeten tussen 40 en 70 microgram per kubieke meter voor PM2,5, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie de grenswaarde vastlegt op 25 microgram per kubieke meter per dag, met maximaal drie overschrijdingen per jaar.





(ADPW)