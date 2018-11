Wildplassende vrouw opgepakt door politie Andreas De Prycker

23 november 2018

Donderdagnacht werd een 22-jarige vrouw uit Rotselaar betrapt op wildplassen op het terras van een restaurant op de Grote Markt in Leuven. Toen de Leuvense politie haar naam vroeg gaf ze echter een valse naam op. Omdat ze duidelijk dronken was werd ze meegenomen naar het commissariaat. Ze verweerde zich echter hevig toen de politie haar wou meenemen en trapte hierbij in het rond. Ze kon snel overmeesterd worden en mocht de rest van de nacht in de cel ontnuchteren. Op het commissariaat werd haar echte naam duidelijk en de politie stelde dan ook processen-verbaal op voor wildplassen, valse naamdracht, openbare dronkenschap en slagen aan een politieambtenaar.