Wijnhandelaar Dulst wandelt 17.000 euro bij elkaar voor vzw Honk 18 juni 2018

Leuven De bekende wijnhandelaar Marc Dulst heeft zijn vijftigste verjaardag op een wel heel bijzondere manier gevierd. Hij ondernam een pelgrimstocht van 251 kilometer - goed voor 418.333 stappen - tussen Frankrijk en Spanje.

Dulst stak de Pyreneeën over om geld in te zamelen voor het woon- en zorgproject van vzw Honk, waar zijn dochter Elien deel van uitmaakt. En met zijn tocht, die hij zelf omschrijft als "vermoeiend en nat" wist hij liefst 17.284 euro in te zamelen. De tocht eindigde overigens niet in Finisterre, want Dulst deed zondag nog een laatste inspanning door van de luchthaven in Zaventem ook nog eens naar het huis van Honk in de Bastinstraat in Leuven te stappen. Daar overhandigde hij de cheque persoonlijk aan de medewerkers van de vzw. (ADPW)