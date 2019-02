Wijnbistro Convento schenkt 1.230 euro aan scholenproject Bart Mertens

16u00 2 Leuven Sinds enige tijd schenkt Convento in Leuven een halve euro per waterflesje in de wijnbistro aan een scholenproject uit India. In de loop van 2018 leverde dat welgeteld 1.230 euro op. Een Indiase delegatie kreeg bij hun bezoek aan Convento deze week de cheque overhandigd.

“Ruim 21 jaar geleden startte Riet Buvens — van de vroegere kledingzaak Opus II even verderop in de Mechelsestraat — een project op in India: Opus III”, vertelt Stéphane Godfroid van Convento. “Riet was erg getroffen door de armoede ginds en besloot een project op te starten om kinderen meer toekomstkansen te geven.” Riet Buvens vult aan: “Opus III is een educatief project in de achtergestelde buurten van Jaipur, de hoofdstad van Rajasthan. Momenteel lopen er 1.500 leerlingen school.” Deze week kon Convento de opbrengst van hun actie — een cheque van 1.230 euro — overhandigen aan de Indiase delegatie die op bezoek was in Leuven. Meer info: www.opusiii.be