Wijk Michotte is druk verkeer beu BUURTBEWONERS VRAGEN STADSBESTUUR OM CIRCULATIEPLAN SNEL UIT TE VOEREN BART MERTENS

13 april 2018

02u38 0 Leuven De buurtbewoners van de wijk Michotte in Kessel-Lo zijn het drukke verkeer in de smalle straten meer dan beu. In de Grensstraat zouden meer dan 300 wagens per uur passeren en de situatie in de Platte Lostraat is al even problematisch.

Voor de buurtbewoners van wijk Michotte in Kessel-Lo is de maat vol. Het drukke verkeer in één van de oudste wijken van de Leuvense deelgemeente is niet langer houdbaar. Onder meer in de Grensstraat is de situatie gevaarlijk, mede door de erg smalle straten die veel wagens te slikken krijgen. Tot 300 auto's per uur, zo bleek al uit een telling in november 2016. Sindsdien is de drukte nog toegenomen. "Ik probeer indien mogelijk de fiets te nemen maar dat is niet altijd evident", zegt buurtbewoonster Sylvia. "Buiten de spitsuren wordt de snelheidslimiet van 30 km per uur ver overschreden. Dit maakt het voor de spelende en fietsende kinderen extra gevaarlijk. De voorgestelde knip in de Grensstraat om het doorgaand verkeer te kunnen weren, juich ik zeker toe."





Ook de Verenigingstraat krijgt het zwaar te verduren. "De auto's passeren bijna in mijn living", zegt buurtbewoonster Kathleen. "Lawaaihinder, geurhinder,... Nu is het soms echt vechten als fietser voor een beetje plaats. Ik hoop dat de stad niet te lang wacht met maatregelen."





Tegen richting in

Ongeveer hetzelfde verhaal in de Koetsweg. "Fietsers moeten in de Verenigingstraat vaak ook het voetpad op omdat er geen plaats is op de weg. En als de grootste drukte voorbij is dan geven de autobestuurders vol gas en scheuren ze voorbij", klinkt het bij buurtbewoonster Ka, die aanklaagt dat autobestuurders zelfs een verbodsteken negeren en tegen de richting inrijden om de Platte Lostraat te bereiken.





De conclusie van de buurtbewoners is glashelder. "Het stadsbestuur moet maatregelen nemen want vroeg of laat gebeuren er ongelukken in onze wijk. Heel Kessel-Lo heeft dringend nood aan de uitvoering van het mobiliteitsplan. Gesteund door het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo vragen we om snel maatregelen te nemen om de levenskwaliteit en de verkeersveiligheid in alle buurten in Kessel-Lo te verzekeren. We scharen ons achter het verkeersplan dat studiebureau Vectris samen met een burgerpanel van 40 Kesselaars gemaakt heeft maar dat het stadsbestuur voorlopig niet lijkt te willen uitvoeren", besluit Elke Franchois.





Plan op komst

De kans dat er een totaaloplossing komt voor het einde van de legislatuur lijkt echter zo goed als onbestaande. Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) liet eerder al weten dat er wel degelijk een circulatieplan voor Kessel-Lo op komst is maar eerst moeten de werkzaamheden aan de Martelarenlaan en omgeving zijn afgerond.