Wielerpeloton zakt morgen af naar Leuven voor Brabantse Pijl Bart Mertens

16 april 2019

15u45 0 Leuven De Leuvense Grote Markt is morgen het decor voor de start van de 59e editie van de Brabantse Pijl. Nu zaterdag kunnen ook de wielertoeristen de uitdaging aangaan. “Zoals elk jaar zal het koersdorp op het Ladeuzeplein veel volk naar Leuven lokken”, zegt schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V).

De Brabantse Pijl is de afsluiter van het klassieke voorjaar van Flanders Classics. Traditiegetrouw ligt de start in het centrum van Leuven en de finish in Overijse. Het startschot voor de 200 km lange koers wordt gegeven om 12.30 uur door schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V). “Na een lokale ronde passeren de renners opnieuw onder de startboog op de Grote Markt wat meteen ook de officiële start van de race is”, klinkt het. “Toeschouwers kunnen voor de start op het Ladeuzeplein het volledige wielercircus ontdekken. Alle ploegbussen krijgen hier een plaatsje. Je kan de renners zien terwijl ze zich voorbereiden op de wedstrijd.”

Voor de echte wielertoeristen is het dan weer uitkijken naar zaterdag want die dag wordt de Brabantse Pijl voor wielertoeristen gereden, eveneens met een start in Leuven. “Wie wil kan het parcours van de Brabantse Pijl zelf eens ontdekken. De kortste afstand die gereden kan worden is 75 kilometer. Meer getrainde liefhebbers kunnen voor een langer parcours van 110 of 150 kilometer kiezen. De start en de finish liggen aan sporthal UC Leuven in de Kerspelstraat in Heverlee.” Meer info: www.debrabantsepijl.be