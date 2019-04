Werkstraf voor twintiger die gevonden dienstkaart militair niet inlevert KAR

08 april 2019

Een 24-jarige man uit Herent heeft een werkstraf opgelegd gekregen omdat hij een gevonden dienstkaart en rijbewijs van een militair niet had aangegeven. Yannick V. deed de vondst in een fitnesscentrum in Leuven. De papieren bleken vijf maanden eerder gestolen maar daar zat de twintiger voor niets tussen. Omdat hij de documenten niet inleverde bij het onthaal of binnenbracht bij de politie legde de rechter hem een taakstraf van 46 uren op. “Het feit dat de beklaagde door het bezit van deze goederen de mogelijkheid had om deze aan te wenden als legitimatie als militair, houdt voldoende het bewijs in van het bedrieglijk opzet in hoofde van de beklaagde.” De feiten werden geherkwalificeerd van heling naar bedrieglijke verberging. Hij moet ook een boete van 156 euro. Twee jaar geleden werd V. nog veroordeeld voor diefstal.