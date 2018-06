Werkstraf voor rijden zonder rijbewijs 09 juni 2018

Een jongeman uit Leuven heeft een werkstraf gekregen van zestig uur. De man stond terecht omdat hij rond reed met een rijbewijs dat niet van hem was. De feiten kwamen aan het licht na een aanrijding in Mechelen. Toen moest hij zijn rijbewijs laten zien aan de politie. Even later bleek dat het echte rijbewijs van de Leuvenaar op de politierechtbank lag na een eerdere intrekking. Inmiddels zou hij opnieuw over zijn eigenlijke rijbewijs beschikken en heeft de man zijn leven herpakt. Er werd een werkstraf gevraagd en gekregen. De man moet deze werkstraf wel uitvoeren binnen het jaar. Indien hij dat niet doet, riskeert hij alsnog een celstraf van zes maanden. Tot slot moet hij ook nog een geldboete van 800 euro betalen. (TVDZM)