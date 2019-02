Werkstraf en celstraf voor cannabisdealers KAR

27 februari 2019

18u19 0 Leuven Vijf mannen hebben in de Leuvense rechtbank straffen gekregen tot 36 maanden cel voor een grootschalige drugshandel in het Leuvense. Daarbij werd ook gedeald aan minderjarigen.

Kim P., Ismail E., Sammir C., Jaâfar A. en Kevin N. stonden terecht voor de verkoop van cannabis in het arrondissement Leuven tussen 6 september en 15 december 2015. In die korte periode verhandelden de jongeren minstens 5,35 kilogram cannabis. Tot de afnemers behoorden ook minderjarigen. Hun handel werd opgerold na huiszoekingen, observaties, telefoontaps, fouilles van voertuigen en verklaringen van afnemers. De jongemannen werd ook bendevorming en verboden wapenbezit ten laste gelegd. “Elk lid vormde een schakel met een welomschreven aandeel”, stelde de rechter. Op 19 maart 2018 had de Leuvense rechtbank een voorafgaandelijke maatschappelijke enquête bevolen. Die viel positief uit voor de meeste beklaagden. Ismail E., Sammir C., Jaâfar A. en Kevin N. kwamen daardoor in aanmerking voor werkstraffen tot 300 uur. Kim P. werd als spilfiguur van de bende bestempeld. Hij werd eerder al veroordeeld voor drugsgerelateerde feiten. De man kreeg 36 maanden cel met uitstel. Zijn auto werd verbeurdverklaard.