Werknemer boort heftruck in kantoor van bazen bij AB Inbev: actie mogelijk gevolg van pesterijen op het werk ADPW

24 januari 2019

12u07 9 Leuven Een werknemer van AB Inbev is gisteren met zijn heftruck door een kantoorruimte van AB Inbev in Leuven gereden. Dat zou gebeurd zijn nadat de man gepest werd op het werk.

“De stoppen van de man zijn doorgeslagen, waarna hij opzettelijk met zijn heftruck door de ruiten van het kantoor van zijn oversten reed”, zo klinkt het bij een bron binnen AB Inbev, die alles vanop de eerste rij zag gebeuren. Er vielen geen gewonden. De man werd door de politie opgepakt en meegenomen voor verhoor.

“Wij hebben die feiten inderdaad doorgekregen”, bevestigt Marc Vranckx, woordvoerder bij de Leuvense politie. “Er is een proces-verbaal opgesteld nadat die man door het lint is gegaan. Het parket is in kennis gesteld en zij volgen de zaak verder op”, zegt Vranckx.

Ook bij AB Inbev bevestigen ze de feiten. “De brouwerijinspecteur heeft mij ingelicht over de feiten. Deze feiten hebben plaatsgevonden in het magazijn, rond 11 uur. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de logistiek werd wel even stilgelegd. De man werd voor verhoor meegenomen naar het politiebureau, maar het is nog koffiedik kijken wat er met de man gaat gebeuren”, zegt Laure Stuyck, persverantwoordelijke bij AB Inbev.

Volgens de persoon die de feiten zag gebeuren, zijn er de laatste tijd heel wat gevallen van pestgedrag en machtsmisbruik bij AB Inbev. “Maar net zoals bij andere klachten, worden deze gewoon in de doofpot gestoken en wordt het management achteraf wat door elkaar geschud”, klinkt het.

“De politie onderzoekt het zaak. Het welzijn van onze mensen is belangrijk. En als het effectief om pesten op het werk gaat, is er een dienst die die mensen begeleidt. Onze EAP, voluit Employee Assistance Program, zorgt ervoor dat mensen die met pestgedrag in aanraking komen, op een juiste manier begeleid worden”, aldus AB Inbev.