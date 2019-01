Werken voor fietstunnel vanaf 21 januari Ook tijdelijke verkeerssituatie door aanleg van nieuw fietspad in de spoorwegberm Bart Mertens

10 januari 2019

18u25 0 Leuven Op 21 januari beginnen de voorbereidende werkzaamheden aan de fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Ook de werkzaamheden voor het nieuwe fietspad in de spoorwegberm achter de tuinen van de Adjudant Harboortstraat gaan van start. “De stad beseft dat de werkzaamheden hinder met zich meebrengen maar we bijten door de zure appel heen” zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

De langverwachte fietstunnel onder de Tiensesteenweg en het fietspad in de spoorwegberm verbeteren de bereikbaarheid tussen Kessel-Lo en Heverlee en vormen een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven-Tienen. Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) maakte zopas bekend dat de werkzaamheden gaan beginnen op 21 januari. Wat te verwachten? Uiteraard veel verkeershinder maar de periode van werkzaamheden ook meer veiligheid voor zwakke weggebruikers.

We bijten door de zure appel voor meer veiligheid in het verkeer Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

“De stad beseft dat de werken voor heel wat hinder zorgen”, aldus schepen Dirk Vansina. “We bijten door de zure appel heen om daarna te genieten van een vlotte en veilige fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Voetgangers en fietsers kunnen zo de steenweg oversteken zonder auto’s te kruisen.” Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) wijst ook op het belang van de ingrepen voor de fietssnelweg tussen Leuven en Tienen. “De fietstunnel en het nieuwe fietspad verbeteren niet alleen de bereikbaarheid tussen Kessel-Lo en Heverlee maar vormen beiden een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven–Tienen.”

Informatie

De stad Leuven zal de inwoners en de bezoekers van Leuven de komende maanden zo goed mogelijk informeren over de te verwachten wijzigingen in de verkeerssituatie. “We gaan daarvoor alle mogelijke kanalen inzetten zodat de tijdelijke situatie voor iedereen duidelijk is op elk moment van de werkzaamheden”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina. “Uiteraard zal er hinder zijn op de Tiensesteenweg. Van 21 tot en met 28 januari voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit ter hoogte van de Martelarenlaan. Autoverkeer richting Tienen kan gebruik maken van twee tijdelijke rijstroken. Richting Leuven en de Spoordijk is er slechts één rijstrook beschikbaar. Deze situatie zal zich nog een paar keer herhalen in 2019.”

De Lijn

Ook belangrijk: fietsbrug Tivoli wordt afgesloten. “Vanaf 28 januari tot en met 1 juli is de fietsbrug over de sporen tussen de Adjudant Harboortstraat en de Tivolistraat afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zolang de werken duren moeten fietsers en voetgangers een omleiding volgen. Na afloop van de werken zullen ze via de fietstunnel de steenweg zoals eerder gezegd ondergronds kruisen. Ook in de Koning Albertlaan komt er een tijdelijke wijziging aan de verkeersituatie. Van 28 januari tot en met 15 maart plaatst de aannemer steunpalen ter hoogte van de Koning Albertlaan. Dit kan hinder veroorzaken voor autoverkeer dat de Koning Albertlaan wil inrijden. En wat het openbaar vervoer betreft: De Lijn onderzoekt momenteel of bussen de werfzone kunnen passeren. Ze proberen de bestaande dienstregeling zoveel mogelijk te behouden en communiceren zelf in geval van wijzigingen of omleidingen. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder want de Martelarenlaan blijft vrij voor hen”, besluit schepen Vansina.