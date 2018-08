Werken Tiensesteenweg, dag 1: chaos VEEL BESTUURDERS NEGEREN BORDEN PLATTE LOSTRAAT DREIGT SLUIPWEG TE WORDEN ANDREAS DE PRYCKER

07 augustus 2018

02u25 0 Leuven De rioleringswerken op de Tiensesteenweg zijn gisteren nog maar net van start gegaan, of het was al chaos troef. Heel wat bestuurders reden - al dan niet uit gewoonte - door richting Leuven en moesten dan vaststellen dat ze moesten afslaan in de Platte Lostraat. "Maar dat is niet de bedoeling", waarschuwt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).

Heel wat bewoners van de Platte Lostraat moesten gisteren vaststellen dat er plotseling veel meer verkeer door hun straat kwam. De reden is niet zo ver te zoeken: op de Tiensesteenweg zijn immers rioleringswerken begonnen. "Het doorgaand verkeer moet via de Meerdaalboslaan en de Geldenaaksebaan omrijden. Daar zijn op dit ogenblik ook werken aan de gang, maar die werden tijdelijk stilgelegd. Het is écht niet de bedoeling dat iedereen langs de Platte Lostraat gaat rijden. Die dient enkel en alleen voor plaatselijk verkeer. Er zijn altijd wel mensen die denken 'kom, we zullen eens proberen'. Maar dat mag zeker geen sluipweg worden", meent Robbeets. Twee motards wisten duidelijk niet meer van welk hout pijlen maken. Zij wilden duidelijk het centrum van Leuven bereiken, maar dat bleek onmogelijk. Daarop besloot het duo maar om de stopborden en het éénrichtingsverkeer te negeren en tegen het verkeer in te rijden. Gevaarlijk, en zeker geen alleenstaand feit.





Fietstunnel

De werken maken deel uit van de werken in de Martelarenlaan aan zowel het kruispunt met de Koning Albertlaan als dat met de Tiensesteenweg. Ze zijn nodig om de fietsstraat en het Park Belle Vue af te werken en de bouw van de fietstunnel onder de steenweg voor te bereiden. Na het aanleggen van de Spoordijk, de nieuwe weg voor doorgaand verkeer langs de sporen, zijn de werken om van de Martelarenlaan een autoluwe fietsstraat te maken bijna op hun eind. Aan het sluitstuk van die grote werf, aan het kruispunt met de Koning Albertlaan, begon de aannemer vorige week dinsdag met de installatie van een grote rioolcollector. "Dat duurt ongeveer een maand. Daarna wordt de fietsstraat afgewerkt. Die moet eind september klaar zijn", vertelt Robbeets. De fietsstraat sluit aan op de fietstunnel onder de Tiensesteenweg die er binnenkort aangelegd wordt en loopt verder door tot aan de Adjudant Harboortstraat. "Die tunnel zal het voor fietsers veiliger maken, omdat ze de Tiensesteenweg niet meer moeten oversteken. Daarvoor moeten er voorbereidende rioleringswerken gebeuren en moeten we de Tiensesteenweg richting Leuven afsluiten", aldus Robbeets. Vandaar dus de omleiding via de Meerdaalboslaan en de Geldenaaksebaan.