Werken Kapucijnenvoer om verzakking te voorkomen 22 augustus 2018

De Kapucijnenvoer in Leuven ligt opnieuw open voor werkzaamheden. Volgens schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) zijn die noodzakelijk om verzakkingen van het wegdek te voorkomen. Een tijdje geleden was er nog een verzakking in de straat. "Onder de Kapucijnenvoer loopt de Voer door een speciale buis", legt schepen Robbeets uit. "Die is nog in orde maar de palen waarop de buis rust niet. We gaan van de gelegenheid gebruik maken om de buis extra te versterken zodat we geen problemen meer krijgen. De timing van de werkzaamheden is behoorlijk krap. De aannemer heeft ons verzekerd dat het klaar zal zijn voor de Jaarmarkt." (BMK)