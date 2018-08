Werken Hoornplein na 1,5 jaar hervat NA KLACHT BUURTBEWONER LAG ALLES STIL REST BUURT REAGEERT OPGELUCHT BART MERTENS

21 augustus 2018

02u24 0 Leuven Begin september worden de werkzaamheden aan het Hoornplein in Leuven hervat. De werkzaamheden moesten in maart 2017 stopgezet worden na een klacht van een buurtbewoner die zwaaide met een dwangsom van 5.000 euro per dag. Voor de buurt is de verdere afwerking van het plein een verademing.

Goed nieuws voor het merendeel van de buurtbewoners van het Hoornplein in Leuven want vanaf september zal er opnieuw gewerkt worden aan een nieuw plein en aan het sociaal woonproject. De werkzaamheden liggen ondertussen al anderhalf jaar stil nadat buurtbewoner Jan Gyselinck gelijk kreeg van het hof van beroep na een klacht. Volgens de rechter toonde sociale huisvestingsmaatschappij in de plannen onvoldoende aan hoe het afvalwater afgevoerd zou worden. Met een dwangsom van 5.000 euro per dag boven het hoofd kon Dijledal niet anders dan de werken staken aan het Hoornplein. Dijledal bleef achter met een ruwbouw die weer en wind moest trotseren, overigens tot grote ontevredenheid van het merendeel van de buurtbewoners. Zij verenigden zich in actiegroep Het Nieuwste Kwartier om de voormalige school alsnog een nieuw leven te bieden als sociaal woonproject en hoopten op een snelle hervatting van de werkzaamheden zodat ook het plein vernieuwd kon worden zoals voorzien. "We laten ons niet gijzelen door één gerechtelijke procedure die alles lam legt", aldus Kolet Janssen van actiegroep Het Nieuwste Kwartier die zelfs een petitie lanceerde.





Vergunning vernietigd

In mei van vorig jaar kwam er echter slecht nieuws want de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de vergunning van Dijledal voor de bouw van 30 appartementen en 3 woningen. Hierdoor werden de reeds gebouwde constructies zelfs illegaal, al diende Dijledal wel een nieuwe aangepaste vergunning in.





Bewogen geschiedenis

Gisteren kwam er goed nieuws voor de voorstanders want Jaak Brepoels van sp.a maakte bekend dat er vanaf september opnieuw zal worden gewerkt aan het Hoornplein. "Wij waren sinds 1996 de soms wat eenzame pioniers van dit sociaal woningenproject. De invulling van het Hoornplein en de nabije omgeving heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Het is tijd die achter ons te laten en eindelijk het project af te werken. Betaalbare huisvesting, een nieuw basketbalveldje, een ondergrondse parking, groene zit- en speelhoeken en ondergrondse afvalcontainers om sluikstorten te voorkomen...dit is een goed project voor de hele buurt", besluit Jaak Brepoels. Of de werkzaamheden nu tot het einde kunnen doorgaan, is nog maar de vraag want buurtbewoner Jan Gyselinck liet in het verleden al optekenen dat hij elke mogelijke juridische procedure zal uitputten.