Werken aan nieuw fietspad langs Leuvense Lüdenscheidsingel starten op woensdag 24 april ADPW

19 april 2019

13u42 0 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start volgende week woensdag, 24 april, met voorbereidende werken voor de aanleg van de nieuwe bushalte en het nieuwe tweerichtingsfietspad langs en onder de Lüdenscheidsingel (R23). Daarbij hebben ze ook simulatiebeelden vrijgegeven van de talud die wordt afgegraven langs de Stadsvest.

Door de verschuiving van de planning van de Lüdenscheidsingel is er ondertussen op de plaats waar het nieuwe fietspad aangelegd wordt nieuwe begroeiing ontstaan. Langsheen de volledige werfzone van het fietspad worden tijdens de voorbereidende werken nieuwe scheuten opnieuw weggenomen en wordt er verder ontworteld, maar enkel waar nodig om het fietspad te kunnen aanleggen. “We benadrukken graag dat er naar gestreefd wordt om zoveel mogelijk van de resterende begroeiing te laten staan. Op 8 en 9 mei, tijdens deze voorbereidende werken, worden ook de openbare verlichtingspalen op het fietspad onder het viaduct verwijderd en wordt om veiligheidsredenen de omleidingslus voor fietsers en voetgangers dan ook ingesteld”, zo klinkt het bij Kylie Joly, projectmanager bij AWV.

Geen definitieve weergave

Nadien wordt er dan vanaf 13 mei effectief gestart met de afgraving van de keermuur (talud), aan de kant van de Stadsvest tot helemaal boven aan de nieuwe Mechelsesteenweg parallel met de Oude Rondelaan. De werken aan het fietspad duren tot en met mei 2020. Ondertussen werden er heel wat typevoorbeelden van de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest gemaakt. Deze dwarsprofielen zijn dan ook nog geen definitieve weergave van het beplantingsplan maar geven al een indruk van hoe de straten er na een groeifase van twee jaar kunnen uitzien.

Het nieuwe fietspad verbindt het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) volledig afgescheiden van het verkeer over een afstand van 1,2 km. Wegen en Verkeer legt het fietspad aan de zijde rijrichting Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) aan voor fietsers in beide rijrichtingen. Dit betekent dat het fietspad naast en onder de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest ligt. Ook wordt het fietspad nog een stuk doorgetrokken in de richting van het Artoisplein.

Afgraven van talud

Maar de hellingsgraad van het fietspad moet laag genoeg zijn. Wegen en Verkeer legt daarom het fietspad lager dan de rijweg aan. Daarom zijn er ook werken aan het talud langs de Lüdenscheidsingel nodig. AWV zal eerst de bestaande groenzones langs de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest verder ontwortelen. Zo wordt er langs de singel ruimte vrijgemaakt om het fietspad aan te leggen. Daarna wordt het talud in niveaus afgegraven en verstevigd door de aanbreng van spuitbeton. De talud krijgt een snelgroeiende klimop om het aangenaam te maken voor de fietsers. De volgende stap is de aanleg van het fietspad zelf. Dat wordt volledig afgescheiden van de rijweg aangelegd in asfalt.

Klimop vervangt gekapte bomen

De bomen langs de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest moesten verdwijnen voor dit project, tot grote frustratie van de buurtbewoners. “Wij kunnen het nieuwe fietspad onmogelijk aanleggen zonder de bomen langs de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest te kappen. Dat heeft te maken met de hellingsgraad van het fietspad: omdat die voldoende laag moet zijn zodat elke fietser er enigszins vlot en veilig gebruik van kan maken, wordt het fietspad lager dan de rijweg (van de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest) aangelegd. Daarom zijn er ingrijpende werken aan de keermuur (talud) langs de Lüdenscheidsingel nodig. Dat betekent voor de bewoners van de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest dat ze hun zicht op de bomen kwijt zijn, en voor een bepaalde periode geen groen zullen zien. Wij beseffen dat het rooien van de bomen ingrijpend is voor buurtbewoners die er vandaag op uitkijken, zeker in de periode voor en tijdens de werken, wanneer er een hele poos geen groen zal staan tussen uw straat en het viaduct. In de laatste fase van de werken zal AWV een groenscherm van klimop plaatsen waar eerder de bomen stonden”, zo besluit AWV.