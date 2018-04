Werken aan nieuw en breder fietspad Blijde Inkomststraat gestart 21 april 2018

Een van de drukste fietsassen in Leuven-centrum, de Blijde Inkomststraat, krijgt een nieuw fietspad van twee meter breed. "Dagelijks rijden er bijna 3.000 fietsers", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. De werken aan de straat starten maandag en duren tot en met 8 mei. "Deze ingreep past binnen het fietsbeleidsplan, waar we de ambitie uitspraken om een aantrekkelijk en comfortabel fietsroutenetwerk uit te bouwen", zegt Robbeets. "Veel schoolgaande jongeren fietsen via de Blijde Inkomststraat naar hun school in het centrum. Een breder fietspad op die drukke fietsroute zal voor meer comfort en veiligheid zorgen." De werken zullen twee weken in beslag nemen. "Naast een breder fietspad, vernieuwen we ook de rijbaan," zegt Robbeets. De aannemer zal het asfalt afschrapen, de putten op gelijke hoogte brengen en nieuw asfalt aanbrengen. "De aannemer werkt in twee fases om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden." (ADPW)