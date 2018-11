Wekelijkse markt verhuist door kerstmarkt ADPW

29 november 2018

Door de kerstmarkt (en de eindejaarscorrida) verhuist de wekelijkse markt op 30 november en 7, 14, 21 en 28 december 2018 naar de Bondgenotenlaan, het Rector de Somerplein, het Margarethaplein, de Grote Markt en de Brusselsestraat. Daarom gelden er elke keer van 5 tot 15 uur heel wat verkeersmaatregelen. Alle verkeer en parkeren wordt verboden in de Leopold Vanderkelenstraat, in het gedeelte tussen het Mgr. Ladeuzeplein en de Bondgenotenlaan; in de Bondgenotenlaan, in het gedeelte tussen het Brabantplein en het Rector De Somerplein; op het Rector De Somerplein; op het Margarethaplein, het kruispunt Smoldersplein – Mathieu de Layensplein dient steeds vrij te blijven; op de Grote Markt, het gedeelte tussen de Naamsestraat en de Brusselsestraat; in de Brusselsestraat, het gedeelte tussen de Grote Markt en de Franz Thielemanslaan; in de Pensstraat; in de Parijsstraat, gedeelte tussen de Brusselsestraat en huisnummer 2; in de Mechelsestraat, gedeelte tussen de Grote Markt en het Mathieu De Layensplein.

Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven en het tweerichtingsverkeer wordt ingesteld in de Tiensestraat, in het gedeelte tussen de Charles Deberiotstraat en het Rector De Somerplein; in de Vital Decosterstraat, gedeelte tussen de Rijschoolstraat en de Diestsestraat; in de Diestsestraat, gedeelte tussen het Margarethaplein en de Vaartstraat; in de Lepelstraat, gedeelte tussen de Louis Melsenstraat en de Van Benedenstraat. Parkeren wordt verboden in de Louis Melsenstraat en in de Lepelstraat, het gedeelte tussen de Louis Melsenstraat en de Van Benedenstraat.