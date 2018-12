Weinig hoop voor verpleegstersschool Schepen Devlies twijfelt eraan of petitie geplande sloop kan voorkomen Bart Mertens

20 december 2018

17u35 0 Leuven Gaat de oude verpleegstersschool aan de Kapucijnenvoer in Leuven onherroepelijk tegen de grond? Daar lijkt het wel op, al hoopt het actiecomité onder leiding van Ramon Kenis alsnog het tij te keren met een petitie. “1.500 handtekeningen tegen de sloop”, klinkt het. Schepen Carl Devlies (CD&V) laat meteen uitschijnen dat de afbraak is vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het actiecomité tegen de sloop van de Verpleegstersschool aan de Kapucijnenvoer in Leuven heeft 1.500 handtekeningen overhandigd aan schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). Het actiecomité pleit ervoor dat het historische gebouw wordt behouden op de toekomstige Hertogensite en een nieuwe functie zou krijgen.

Dovemansoren

“Voor behoud en geen sloop. Terug leven in de verpleegstersschool!” Met die boodschap onder de arm overhandigde Ramon Kenis -bekend van het Leuvens Historisch Genootschap- een petitie met 1.500 handtekeningen tegen de geplande sloop aan schepen Carl Devlies (CD&V). Volgens Kenis, die het protest tegen de afbraak coördineert, mag de oude verpleegstersschool absoluut niet uit het Leuvense straatbeeld verdwijnen. Die boodschap is lang niet nieuw maar viel tot op heden wel in dovemansoren.

Emotionele band

Ramon Kenis hoopt dat de petitie ontwikkelaar Resiterra en schepen Devlies alsnog van gedacht kunnen laten veranderen. “Heel wat Leuvenaars zijn in dit gebouw verzorgd of zelfs geboren. De band tussen de Leuvenaars en de oude verpleegstersschool is dus ook emotioneel en niet louter op esthetisch gebied”, vertelt Ramon Kenis. “We gingen vorige maand al in beroep bij de provincie en als dat niet lukt dan stappen we naar de Raad van State.”

De kans is groot dat Ramon Kenis inderdaad tot het uiterste zal moeten gaan want het ruimtelijk uitvoeringsplan speelt in het nadeel van het actiecomité dat de oude verpleegstersschool van de ondergang wil redden. Schepen Carl Devlies bevestigt dat het ruimtelijk uitvoeringsplan een juridisch instrument is waar rekening mee moet worden gehouden. “We gaan de overhandigde petitie met 1.500 handtekeningen wel nalezen en daarna zullen we zien in welke mate er rekening gehouden kan worden met de geformuleerde bezwaren. Maar het ruimtelijk uitvoeringsplan is er wel en er staat in dat de verpleegstersschool niet wordt behouden. Voor heel wat andere historische gebouwen op de Hertogensite is dat wel het geval trouwens.”

Conclusie: de kans dat de oude verpleegstersschool deel zal uitmaken van de Hertogensite lijkt eerder klein. Tenzij het provinciebestuur of de Raad van State er alsnog anders over beslissen. Als dat niet het geval is dan gaat de oude verpleegstersschool in het najaar van 2019 tegen de grond.