Weinig bestuurders testen positief bij alcoholcontrole

De Leuvense verkeerspolitie heeft zaterdagnacht op verschillende plekken alcoholcontroles uitgevoerd. In de Platte Lostraat in Kessel-Lo werden tussen 21 en 22 uur 54 wagens aan kant gezet. Alle gecontroleerde bestuurders waren in orde. Op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo werd gecontroleerd tussen 22.30 en 23.30 uur. Er werden 27 bestuurders aan kant gezet die allemaal een alcoholtest moesten afleggen. Eén daarvan testte positief, een ander alert. Twee personen die geen gordel droegen werden eveneens geverbaliseerd.





In de Schoolbergenstraat in Kessel-Lo en op de Rotselaarsesteenweg waren alle gecontroleerde bestuurders in orde. Op het Engels Plein werden 33 bestuurders aan kant gezet en getest op alcohol. Eén daarvan testte positief, twee anderen alert. Een 30-jarige bestuurder uit Kessel-Lo, die op de Martelarenlaan werd gecontroleerd naar aanleiding van een verkeersovertreding, bleek rond te rijden met een niet-verzekerd voertuig. De auto van de man werd in beslag genomen en versleept naar de stallingsplaats van de politie. (ADPW)