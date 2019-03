Weg met de plastic rietjes, deze exemplaren kan je gewoon opsmikkelen: Vier studenten UCLL ontwikkelen ‘Sipatini’, eetbare pasta-rietjes die ook gewoon in de GFT kunnen Bart Mertens

29 maart 2019

17u30 0 Leuven Europa heeft de plastic rietjes op de lijst verboden producten gezet en dat heeft vier laatstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement van hogeschool UCLL op een wonderbaarlijk idee gebracht. Ze ontwikkelden milieuvriendelijke rietjes die ze niet toevallig ‘Sipatini’ doopten. Klinkt als Italiaanse pasta en dat is het ook. “Afbreekbaar in 30 uur terwijl plastic er ruim 200 jaar over doet”, aldus de UCLL-studenten.

Plastic rietjes zijn sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw enorm populair, maar één ding zijn ze zeker niet: milieuvriendelijk. Als je weet dat er jaarlijks 8 miljoen ton plastic in de oceanen terechtkomt, is het niet meer dan terecht dat Europa plastic rietjes wil verbannen. Die kunnen dan wel slechts een klein deeltje van die 8 miljoen ton vertegenwoordigen, maar onschuldig zijn ze zeker niet. Zo vonden wetenschappers in 2015 bijvoorbeeld een rietje in de neus van een zeeschildpad. Geen rietjes meer gebruiken dan maar? Dat is een optie maar er zijn alternatieven op de markt. Aan dat lijstje kunnen we sinds kort ook de zogenaamde ‘Sipatini’ toevoegen. Vrijwel meteen denk je dan aan Italiaanse pasta en dat is het eigenlijk ook want Sipatini-rietjes worden gemaakt van…pasta.

De bedenkers van dienst zijn vier gedreven studenten Bedrijfsmanagement van hogeschool UCLL. Esther Cumps, Philip Joris, Niels Debecker en Jules Liekens gingen voor hun afstudeerproject The Last Straw aan de slag met de problematiek rond plastic rietjes. Ze wilden het mogelijk maken om uw favoriete drankje alsnog met een rietje te drinken, maar dan wel een milieuvriendelijke versie. Helemaal nieuw is dat niet want er bestaan bijvoorbeeld al rietjes uit bamboe en papier, maar eetbare rietjes bestonden nog niet. Niet veel later kwamen de vier studenten op de proppen met hun pasta-rietjes die ondertussen uitgegroeid zijn tot een succes op de Leuvense markten.

We wilden niet de zoveelste aanbieder zijn van papieren rietjes of bioplastic-rietjes. Daarom hebben we gekozen voor rietjes uit tarwemeel. Ze zijn volledig composteerbaar. Na gebruik volstaat het om de Sipatini te deponeren in een GFT container. Ze beginnen te composteren binnen de 30 uur Jules Liekens van The Last Straw

“We zijn de eerste in België met rietjes die van pasta worden gemaakt”, vertelt Jules Liekens. “We wilden niet de zoveelste aanbieder zijn van papieren rietjes of bioplastic-rietjes. Daarom hebben we gekozen voor rietjes uit tarwemeel. Ze zijn composteerbaar: na gebruik volstaat het om de Sipatini te deponeren in een GFT container. Daar beginnen ze te composteren binnen de 30 uur. Veel beter dan plastic dat er zo’n 200 jaar over doet. Ook onze verpakkingen zijn milieuvriendelijk en vervaardigd uit 100% gerecycleerd materiaal. Vanaf nu kunnen de mensen dus weer afvalvrij genieten van hun favoriete drankjes.”

Geen smaak

Nog dit: de Sipatini blijven ongeveer een uur stevig en bruikbaar in een drankje. Ze geven ook geen smaak af. “Sipatini gebruiken in warme dranken is dan weer geen goed idee. Helaas zijn de rietjes ook niet glutenvrij”, besluiten de UCLL-studenten.

Wie het vernieuwende product van The Last Straw wil leren kennen, kan zondag terecht op de markt in Heverlee van 8 tot 13 uur. Meer info: www.thelaststraw.be